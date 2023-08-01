ADRANO. SCOPERTI ALLACCI ALLA RETE ELETTRICA PER PISCINA ABUSIVA, CONGELATORI E CONDIZIONATORI NEI GARAGE: 30 DENUNCIATI

I Carabinieri della Stazione di Adrano, al termine di una mirata serie di controlli eseguiti unitamente a personale della società E-Distribuzione volti a contrastare il fenomeno del furto di energia a...

I Carabinieri della Stazione di Adrano, al termine di una mirata serie di controlli eseguiti unitamente a personale della società E-Distribuzione volti a contrastare il fenomeno del furto di energia anche a seguito dei numerosi distacchi avvenuti nei giorni scorsi, hanno riscontrato il collegamento diretto alla rete elettrica, mediante “allaccio con fili volanti”, degli impianti domestici di diverse unità alloggiative site in area urbana degradata del comune di Adrano, nel catanese.

Nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno riscontrato l’allaccio abusivo non solo per appartamenti ma anche per unità immobiliari dotate di giardino, in un caso anche servente ai motori di una piscina riscaldata. Emblematici, inoltre, il caso riscontrato in uno stabile dove addirittura l’allaccio abusivo alimentava dei condizionatori e dei congelatori posti nei locali garage, utilizzati per tenere stabile il livello di umidità e per “rinfrescare” d’estate derrate alimentari e autovetture.

Fondamentale è stata la fattiva collaborazione fornita dall’Arma che ha permesso di individuare e denunciare i 30 soggetti, tutti residenti ad Adrano, fortemente indiziati di furto aggravato di energia elettrica all’azienda erogatrice.

Le verifiche hanno riguardato anche ulteriori 75 allacci di fornitura domestica ad altrettante abitazioni, identificando i 64 domiciliati.