ADRANO: SENZA AUTOCERTIFICAZIONE FUGGE ALL’ALT DEI CARABINIERI, ARRESTATO
I Carabinieri della Stazione di Adrano hanno arrestato un 42enne del posto, poiché ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale ed inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.
Nel corso dei servizi di controllo finalizzati alla verifica del rispetto delle stringenti norme in vigore per prevenire e contrastare la diffusione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la pattuglia imponeva l’alt all’autovettura condotta dal reo il quale, invece di ottemperare, si dava alla fuga.
I militari, ponendosi immediatamente all’inseguimento del fuggitivo, riuscivano a rintracciarlo all’interno di una officina meccanica, luogo in cui si credeva al sicuro.