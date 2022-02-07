ADRANO, SENZA GREEN PASS AL BAR: SANZIONATO TITOLARE E CLIENTE
Continuano i controlli serrati organizzati dal commissariato di Adrano, diretto dal vice questore Paolo Leone, finalizzati a garantire il rispetto della normativa anti-covid e, in particolare, quella che obbliga chiunque voglia consumare cibi o bevande al bar – anche al banco – a essere in possesso del “green pass rafforzato”, ottenibile dalla vaccinazione o dalla guarigione dalla malattia.
Nella giornata di sabato scorso, è stata sanzionata la responsabile di un bar di via Roma, la quale consentiva a un avventore, sprovvisto della certificazione, il consumo di alimenti al banco del proprio esercizio.
Gli agenti di polizia del commissariato, infatti, all’esito del controllo verificavano che l’avventore non era in possesso di green pass. Anche a quest’ultimo, pertanto, veniva comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a euro 400.