ADRANO, SENZA PATENTE E SENZA CASCO: DENUNCIATO

Agenti del commissariato di Adrano hanno denunciato per guida senza patente, poiché recidivo nel biennio, un uomo di 26 anni, residente ad Adrano, che annovera diversi precedenti di polizia.

L’uomo è stato controllato dopo essere stato fermato mentre transitava in via Catania a bordo di una Honda SH 300 nera, privo di casco protettivo.

Attraverso l’esame dei dati memorizzati nell’archivio elettronico consultabile dalle forze di polizia, è emerso che il giovane era stato sanzionato per la stessa violazione nel mese di aprile dello scorso anno, quando gli fu intimato di pagare per tale infrazione una somma di oltre 5.000 euro, subendo anche il fermo amministrativo della vettura utilizzata per un periodo di tre mesi.

Il controllo è stato esteso anche alla documentazione che obbligatoriamente deve essere tenuta nel veicolo, accertando che il conducente era privo di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

Per tale violazione è previsto il pagamento di una somma pari a 866 euro, mentre per il mancato uso del casco protettivo (altra violazione contestata) è previsto il pagamento di una somma pari a 83 euro.

Il veicolo è stato sequestrato ai fini della successiva confisca amministrativa.