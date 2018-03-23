ADRANO: Servizio preventivo dei CC per contrastare lo spaccio. Segnalati alla Prefettura 7 giovani.

Ieri sera i Carabinieri della Stazione di Adrano hanno effettuato un servizio mirato a contrastare il fenomeno del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti nel centro cittadino.Durante tale at...

Ieri sera i Carabinieri della Stazione di Adrano hanno effettuato un servizio mirato a contrastare il fenomeno del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti nel centro cittadino.

Durante tale attività i militari hanno identificato e controllato diversi giovani

segnalando al termine del servizio sette assuntori, di tra i 20 e i 26 anni, alla Prefettura di Catania per la violazione dell’articolo 75 D.P.R. 309/1990, essendo stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, per complessivi 10 grammi.

Nel medesimo contesto operativo sono state identificate altre 30 persone e controllati 10 veicoli.