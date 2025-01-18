ADRANO. SI ALLONTANA DALLA COMUNITA’ OVE SCONTAVA LA PENA. SORPRESO A PASSEGGIARE AD ADRANO VIENE ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO E TRADOTTO IN CARCERE.

Ha abbandonato la struttura dove stava scontando la pena come misura alternativa al carcere per trascorrere le festività natalizie a casa. La Polizia di Stato ha arrestato un adranita di 36 anni, in e...

Ha abbandonato la struttura dove stava scontando la pena come misura alternativa al carcere per trascorrere le festività natalizie a casa. La Polizia di Stato ha arrestato un adranita di 36 anni, in esecuzione del provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria che ne ha disposto la carcerazione in sostituzione della precedente misura alternativa e meno afflittiva.

L’uomo è stato sorpreso, nei giorni scorsi, dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano mentre, indisturbato, passeggiava tra le vie della città.

Già arrestato dalla Polizia di Stato nel 2017 nell’ambito della vasta operazione di polizia giudiziaria denominata “Illegal Duty”, eseguita nei confronti di esponenti del clan Scalisi, il 36enne era stato condannato in via definitiva per i reati di associazione di tipo mafioso ed associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

L’Autorità Giudiziaria lo aveva ammesso alla misura dell’affidamento terapeutico in una comunità della provincia di Reggio Calabria dove avrebbe dovuto scontare la pena inflittagli, in alternativa alla detenzione in carcere.

Con la sua condotta, allontanandosi dalla struttura e facendo perdere le sue tracce, ha determinato la revoca del beneficio e l’emissione dell’ordine di carcerazione che è stato eseguito dagli agenti della squadra di polizia giudiziaria del Commissariato di Adrano, i quali nei giorni scorsi lo hanno fermato mentre passeggiava tranquillamente per le strade della sua città.