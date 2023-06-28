ADRANO. SORPRESO CON LA DROGA ALLA VILLA COMUNALE. 16ENNE SEGNALATO ALLA PREFETTURA
Nel quadro delle attività predisposte dal Commissariato di pubblica sicurezza di Adrano, orientate ad arginare il fenomeno dell’assunzione di sostanze stupefacenti, un controllo èstato mirato in parti...
Nel quadro delle attività predisposte dal Commissariato di pubblica sicurezza di Adrano, orientate ad arginare il fenomeno dell’assunzione di sostanze stupefacenti, un controllo è
stato mirato in particolare verso le aree esterne del Giardino della Vittoria.
Agenti del predetto Commissariato, accedendo all’interno della Villa comunale notavano un ragazzo di giovanissima età, 16 anni per l’esattezza, che alla loro vista si allontanava repentinamente. Insospettiti da tale atteggiamento gli operatori di polizia raggiungevano e
sottoponevano a controllo il giovane ragazzo il quale, nella tasca dei suoi pantaloni, custodiva la chiave del proprio scooter, un Piaggio Liberty di colore bianco.
Il controllo di polizia si estendeva pertanto anche a tale veicolo, di proprietà del padre del ragazzo.
Sotto la sella del ciclomotore veniva rinvenuto un involucro contenente marijuana di modesta quantità, della quale il giovane spontaneamente dichiarava di farne uso personale.
A quel punto, gli Agenti hanno proceduto alla contestazione immediata dei fatti di cui il giovane si
è reso responsabile.
Il nominativo di quest’ultimo, verrà segnalato al Prefetto, il quale
convocherà dinanzi a sé il giovane per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata.
Sanzioni amministrative che prevedono il divieto di conseguire la patente di guida per un periodo sino a tre anni nonché il divieto di conseguire il passaporto.
Il giovane potrà, altresì, essere invitato a seguire un programma terapeutico, attraverso il servizio pubblico per le tossicodipendenze, che può prevedere attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale.