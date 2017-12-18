ADRANO: Spara a due vicini, avevano urtato lo specchietto della sua auto

Dalla finestra ha osservato una manovra azzardata con l'auto.Con l'autore sprovveduto che gli aveva rotto lo specchietto dell'auto ha prima litigato furiosamente. Poi, dalla finestra, gli ha sparato c...

Dalla finestra ha osservato una manovra azzardata con l'auto.

Con l'autore sprovveduto che gli aveva rotto lo specchietto dell'auto ha prima litigato furiosamente. Poi, dalla finestra, gli ha sparato contro un copo di pistola calibro 9x21.

Con l'accusa di tentato omicidio gli agenti del commissariato di Adrano hanno arrestato Nicola Arena, di 34 anni. L'uomo, dalla finestra della sua abitazione, ha sparato un colpo di arma da fuoco, senza centrarli, contro due suoi vicini di casa, una sedicenne e suo padre, con i quali poco prima aveva avuto una lite perché con la loro auto, durante una manovra, avevano urtato lo specchietto laterale della sua vettura.

Il colpo è andato a vuoto, finendo sull'asfalto. Le due vittime, illese, sono state trovate dalla polizia sotto shock e portate in ospedale. L'arma è stata sequestrata e l'uomo è finito in manette.

