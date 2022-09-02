ADRANO, SUL MOTORINO SENZA CASCO, AGGREDISCONO GLI AGENTI AIUTATI DA PARENTI E AMICI

Nella serata di ieri, personale delle Volanti impegnato nell’attività di controllo del territorio a San Cristoforo ha notato un motociclo con a bordo due giovani privi del casco protettivo; il conduce...

I due, entrambi minori, sono stati denunciati in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. Inoltre, è stata denunciata in stato di libertà la madre di uno dei due per resistenza, oltraggio e minacce a pubblico ufficiale e il fratello dell’altro, per oltraggio, minacce a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente.

Durante le fasi di identificazione di quest’ultimi, numerose persone hanno tentato di contrastare l’operazione; pertanto, si è reso necessario l’intervento di altri equipaggi che hanno consentito di portare al termine il controllo.