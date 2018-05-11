ADRANO: Sull'auto con cinque chili di marijuana, arrestato

La Polizia di Stato ha tratto in arresto Liotta Vito (cl. 1991),responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana.Nell’ambito di attività finalizzate...

La Polizia di Stato ha tratto in arresto Liotta Vito (cl. 1991),responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Nell’ambito di attività finalizzate a contrastare fenomeno del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, personale del Commissariato di P.S. di Adrano e della Squadra Mobile procedeva al controllo, in contrada Roccazzello, territorio di Adrano, nei pressi dello svincolo della SS. 284, di un’autovettura Citroen C3 su cui viaggiava un uomo, successivamente identificato per Liotta Vito e un minore.

Gli operatori di Polizia insospettiti dall’anomala presenza del minore, figlio di un conoscente, e dall’atteggiamento insofferente del Liotta, decidevano di sottoporlo a perquisizione personale estendendola anche all’autovettura, ad esito della quale, nell’abitacolo, custoditi all’interno di una borsa per la spesa in nylon, venivano rinvenute e sequestrate n.5 confezioni in cellophane contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso a complessivo di kg.5.

La successiva perquisizione eseguita presso l’abitazione del Liotta, consentiva, altresì, di rinvenire ulteriori n.12 involucri della medesima sostanza stupefacente e materiale per il confezionamento della stessa..

Espletate le formalità di rito, il minore veniva affidato ai genitori e LiottaA Vito associato presso la casa circondariale di Catania – piazza Lanza a disposizione dell’A.G.