ADRANO. TENTA DI UCCIDERE IL VICINO: ARRESTATO DAI CARABINIERI UN 66ENNE

Nella mattinata di ieri un cittadino 66enne di Adrano si è presentato presso il Comando Stazione dell’Arma dei Carabinieri per chiedere aiuto. Il soggetto, che recava vistose ferite da taglio in diver...

Nella mattinata di ieri un cittadino 66enne di Adrano si è presentato presso il Comando Stazione dell’Arma dei Carabinieri per chiedere aiuto. Il soggetto, che recava vistose ferite da taglio in diverse parti del corpo e in particolare al collo e al volto, è stato immediatamente soccorso dai Carabinieri, che hanno subito chiamato un’ambulanza per farlo trasportare presso l’ospedale di Biancavilla.

Tutelata l’incolumità della vittima, i militari hanno quindi proceduto ad un’immediata ricostruzione dei fatti, da cui è emerso che l’uomo, proprietario di alcuni appezzamenti in contrada Irveri del Comune di Adrano, poco prima aveva avuto un diverbio con il padrone dei terreni attigui, un 66enne di Biancavilla, per questioni relative ai confini dei fondi. La discussione si era però tramutata in una vera e propria lite, al termine della quale quest’ultimo aveva sferrato con un coltello da cucina diversi fendenti contro il vicino.

I Carabinieri, svolte le necessarie indagini, hanno quindi rintracciato l’aggressore presso la sua abitazione, dove lo hanno trovato con la maglietta ancora sporca di sangue ed in possesso del coltello appena utilizzato.

Il 66enne è stato quindi posto tratto in arresto in flagranza del reato di “tentato omicidio aggravato” e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e disposto la misura della custodia cautelare presso la casa circondariale di Noto.

Il ferito è stato immediatamente dimesso dall’ospedale di Biancavilla, con una prognosi di 10 giorni.