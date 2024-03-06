ADRANO. TENTANO LA FUGA CON UN’APE DOPO AVER RUBATO UNA CUCINA IN UNA FONDAZIONE PER BAMBINI POVERI, DUE ARRESTI

I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano hanno tratto in arresto due uomini – rispettivamente di Adrano e di Biancavilla – per furto aggravato in concorso.Gli agenti sono interve...

I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano hanno tratto in arresto due uomini – rispettivamente di Adrano e di Biancavilla – per furto aggravato in concorso.

Gli agenti sono intervenuti presso la struttura denominata “Sangiorgio Gualtieri”, di proprietà di una fondazione benefica e in passato utilizzata come oratorio e come sede per doposcuola di bambini, al cui interno si trovavano delle persone che stavano perpetrando un furto.

L’attenzione dei poliziotti è stata attratta dal rumore di un veicolo che si accendeva e che doveva trovarsi sul retro della struttura. Una volta raggiunto hanno sorpreso due uomini in flagranza, mentre stavano dileguandosi con una moto Ape nel cui cassone avevano caricato del materiale asportato dallo stabile tra cui termosifoni, una cucina industriale e il motore di un climatizzatore.

Una volta fermati sono stati tratti in arresto. Al termine delle formalità di rito sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari, come disposto dal P.M. di turno.

Quanto asportato, in parte divelto dai muri con un mazzuolo e uno scalpello, è stato invece restituito alla struttura.