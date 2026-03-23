Adrano, trova carta a terra e la usa per fare la spesa: denunciato 37enne

A poche ore dal fatto è stato denunciato dai Carabinieri della stazione di Adrano, il 37enne di origini campane che, dopo aver trovato una carta acquisti a terra, l’ha usata indebitamente per fare acquisti.

Al riguardo, i militari dell’Arma, ricevuta la denuncia da parte dell’intestataria, per indebito utilizzo di carta di debito, hanno avviato le indagini a partire dall’estratto conto dal quale è emerso che la maggior parte dei pagamenti erano stati effettuati in un supermercato di Adrano, mentre, un altro acquisto era stato effettuato in un panificio, per una spesa complessiva di circa 110 euro.

Avuta conferma dei pagamenti, anche tramite gli scontrini acquisiti dai punti vendita, gli investigatori hanno acquisito le immagini registrate dai sistemi di video sorveglianza in zona che hanno permesso di individuare un uomo che, nella fascia oraria rilevata dagli scontrini e compatibile con i pagamenti, entrato nel supermercato ne esce con delle buste. La profonda conoscenza del tessuto sociale del luogo, ha consentito a uno dei Carabinieri di riconoscere l’uomo, controllato pochi giorni prima all’interno della villa comunale di Adrano. I militari lo hanno rintracciato in breve tempo è lo hanno identificato proprio per il 37enne, abitante ad Adrano.

L’uomo ha raccontato di aver trovato la carta a terra, vicino a Piazza Sant’Agostino, di aver comprato generi alimentari e poi di averla buttata quando si è accorto che non consentiva altri pagamenti.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, i militari dell’Arma lo hanno quindi denunciato all’autorità giudiziaria, per il reato di indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.