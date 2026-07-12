Adrano, trovata la carcassa di un cavallo al centro della strada: indagini in corso

La segnalazione è partita dall'Enpa. Sul posto Carabinieri e Polizia Locale per i rilievi e gli accertamenti.

Questa mattina è stata rinvenuta la carcassa di un cavallo al centro della carreggiata in contrada Poggio Chiuse, nel territorio di Adrano. A lanciare l'allarme è stata la sezione locale dell'Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali), che ha segnalato la presenza dell'animale senza vita.

Al momento non sono ancora note le cause del decesso del cavallo. Saranno gli accertamenti delle autorità competenti a stabilire cosa sia accaduto e se la morte dell'animale sia riconducibile a cause naturali, a un incidente o ad altre circostanze.

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Adrano e gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi di rito, messo in sicurezza l'area e avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

L'episodio ha suscitato attenzione tra i residenti della zona, anche per l'insolita presenza della carcassa dell'animale al centro della carreggiata. Le verifiche proseguiranno nelle prossime ore per fare piena luce sull'accaduto.