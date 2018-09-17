ADRANO: UN ARRESTO PER SPACCIO E DETENZIONE ABUSIVA DI MUNIZIONI

La Polizia di Stato ha arrestato l’adranita MARCELLINO Giuseppe, di anni 36, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana, nonché per detenzione abusiva di munizioname...

La Polizia di Stato ha arrestato l’adranita MARCELLINO Giuseppe, di anni 36, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana, nonché per detenzione abusiva di munizionamento.

Ieri, alle ore 01.50 circa, una Volante del Commissariato di Adrano, nel corso dell’attività di prevenzione e controllo del territorio, mentre transitava per una via del centro, notava la presenza del MARCELLINO che sostava sulla pubblica via; data la tarda ora e l'atteggiamento sospetto, si riteneva opportuno procedere all'immediato controllo, durante il quale l'interessato, peraltro, si dimostrava agitato e nervoso. A seguito di perquisizione personale, il MARCELLINO veniva trovato in possesso di 8 buste di cellophane, riposte nelle tasche dei pantaloni contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di grammi 35.

Si procedeva, inoltre, alla perquisizione dell’abitazione e del pertinente garage dove all'interno di quest’ultimo venivano rinvenute, abilmente occultate, 3 buste di cellophane contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso lordo complessivo di grammi 315, mentre in una veranda, in fase di essiccazione e attaccate ai rami, si rinvenivano infiorescenze di cannabis per un peso di 410 grammi. Infine, all'interno di una credenza veniva rinvenuta una scatola di cartucce marca Fiocchi contenente 20 proiettili calibro 7,65 Browning, nonché due bilance di precisione e una bilancia elettronica da cucina.

All'interno dell'abitazione, in un cassetto della camera da letto, invece, veniva rinvenuta un'ulteriore scatola di cartucce marca Fiocchi contenente 45 proiettili calibro 22 a punta cava.

Pertanto, MARCELLINO Giuseppe veniva tratto in arresto e, su disposizione del P.M. di turno posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’A.G. in attesa di udienza per direttissima.