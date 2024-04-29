ADRANO. UN BAR SENZA AUTORIZZAZIONE E UN CIRCOLO PRIVATO CON SLOT NON AUTORIZZATE, SANZIONI PER 16 MILA EURO

Nel corso dei servizi predisposti dal Questore di Catania, finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno del gioco d’azzardo e delle scommesse clandestine, i poliziotti della Squadra Amministrativ...

Nel corso dei servizi predisposti dal Questore di Catania, finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno del gioco d’azzardo e delle scommesse clandestine, i poliziotti della Squadra Amministrativa, della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura, insieme agli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, hanno eseguito mirati controlli relativi ad attività commerciali nel territorio di Adrano.

A seguito del controllo in un bar pasticceria del centro cittadino, il titolare è stato invitato presso gli uffici del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano per esibire la Scia per la somministrazione. Successivamente ne è stata accertata la mancanza e pertanto è stata contestata la sanzione amministrativa per un importo pari a 5mila euro.

Le attività di accertamento hanno poi interessato un circolo privato. Gli operatori hanno trovato, installata e funzionante, una postazione telematica completa che permetteva il gioco slot machine, sprovvista di titoli autorizzatori e non conforme alla normativa vigente.

In particolare è stata contestata l’installazione di apparecchi elettronici da gioco del genere vietato, con sequestro della postazione telematica; la trasformazione del circolo privato in sala pubblica da gioco; l’attivazione di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in difetto della prescritta Scia.

Diverse le violazioni amministrative contestate al presidente del club al quale sono state elevate diverse sanzioni per un importo di circa 16mila euro.