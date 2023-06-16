ADRANO. UN'AUTO SI SCONTRA CONTRO UNA VETTURA IN SOSTA E ABBATTE UN PALO DELLA LUCE.

Violento incidente stradale ad Adrano.Nella prima mattina di oggi 16 giugno , un’auto si è scontrata con una vettura in sosta e poi contro un palo della luce, abbattendolo.Lo scontro si è verificato i...

Violento incidente stradale ad Adrano.

Nella prima mattina di oggi 16 giugno , un’auto si è scontrata con una vettura in sosta e poi contro un palo della luce, abbattendolo.

Lo scontro si è verificato intorno alle 2.30 del mattino, in via Catania.

Per motivi ancora da chiarire, una Alfa Romeo si sarebbe scontrata contro una Fiat Punto ferma in sosta, abbattere un palo della luce, che è crollato nell’impatto per poi concludere la sua corsa contro la vetrata di un attività commerciale.

Gli impatti, contro l’auto che contro il palo, sono stati particolarmente violenti.

Tutte e due le vetture hanno riportato gravi danni.

Il bilancio dell'incidente è di una persona ferita che è stata soccorso e trasferito in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso, al momento non si conosce la prognosi.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dei veicoli e del tratto stradale, dei tecnici per il ripristino e la messa in sicurezza del palo dell'illuminazione.

La dinamica dell’incidente, ancora da chiarire, è al vaglio dei Carabinieri di Paternò che sono intervenuti sul posto per I dovuti rilievi e poter stabilire l'esatta dinamica del sinistro.