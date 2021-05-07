ADRANO: UN’INTERA FAMIGLIA DENUNCIATA PER FURTO DI ENERGIA ELETTRICA

Agenti del commissariato di Adrano, nel corso di un’operazione di polizia predisposta per contrastare i furti di energia elettrica, hanno individuato e denunciato quattro persone dedite a tale tipo di...

Agenti del commissariato di Adrano, nel corso di un’operazione di polizia predisposta per contrastare i furti di energia elettrica, hanno individuato e denunciato quattro persone dedite a tale tipo di illecito.

Si tratta di un 57enne con numerosi precedenti di polizia, nonché di una donna di 70 anni con i suoi due figli: un 62enne e un 59enne.

Con la collaborazione del personale addetto alla società E-distribuzione, gli agenti di Polizia hanno costatato che nell’abitazione del 57enne, al secondo piano di una palazzina nel centro della città, era stato effettuato un allaccio diretto alla rete elettrica.

Analogo stato di cose è stato riscontrato nell’abitazione della donna settantenne: anche qui, infatti, l’impianto elettrico era stato scollegato dal contatore e allacciato alla rete generale.

Al piano terra, i poliziotti hanno accertato che anche nel negozio, il cui titolare è il figlio della donna, il contatore di energia elettrica era stato manomesso e che la lettura indicava un consumo pari a zero poiché l’impianto dell’esercizio era stato disconnesso e allacciato alla rete elettrica pubblica.

Infine, anche nell’abitazione della sorella del titolare di un esercizio commerciale, gli agenti di polizia hanno verificato lo stesso illecito, anche qui realizzato attraverso l’allacciamento alla rete elettrica della società di distribuzione.

Proseguono, intanto, i controlli volti a contenere la diffusione del contagio da covid19, anche in considerazione dell’ordinanza contingibile e urgente emanata dal presidente della Regione Sicilia, con la quale viene prorogata la “zona rossa” per il comune di Adrano sino alla giornata di domani, 8 maggio 2021.