Adrano, uomo e donna denunciati per aggressione. Avevano teso un agguato all’ex di lei per “punirlo”

Personale del commissariato di Polizia di Adrano, a seguito di tempestive indagini ha proceduto a denunciare in stato di libertà un uomo di 31 anni e una donna di 39 anni, responsabili di una violenta aggressione con lesioni ai danni dell’ex compagno di quest’ultima.

I fatti risalgono allo scorso 22 settembre, quando i due, legati da una relazione sentimentale, hanno organizzato una sorta di trappola ai danni dell’ex della donna per punirlo, presumibilmente, di occasionali attenzioni non gradite. A tale scopo, la donna ha invitato l’uomo a raggiungerla in tarda serata in una località isolata dell’agro di Adrano, dove, una volta giunto, è stato prima rassicurato dalla pacata presenza della donna, per poi rendersi conto, troppo tardi, di essere stato ingannato: infatti, approfittando dell’oscurità e del luogo a quell’ora particolarmente isolato, i due lo hanno colto l’uomo di sorpresa e all’improvviso lo hanno aggredito con un’inaudita violenza, colpendolo ripetutamente con una spranga in metallo.

L’uomo, riuscito a sottrarsi all’agguato con difficoltà, è salito sanguinante a bordo della propria auto con la quale si è dato alla fuga, rifugiandosi a casa di alcuni familiari dove è stato chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Il personale del commissariato di Adrano, prontamente intervenuto, ha constatato le condizioni dell’uomo per cui ha allertato il personale del 118 che ha prestato le cure del caso per poi condurre il malcapitato, in stato confusionale, al nosocomio di Biancavilla dove è stato sottoposto a ulteriori accertamenti.

Dopo le opportune indagini, per ricostruire con esattezza l’identità degli aggressori, le modalità dell’occorso e le esatte responsabilità della coppia, i due sono stati denunciati alla competente autorità giudiziaria, in quanto indagati per lesioni aggravate in concorso.