ADRANO: Vandalizzato busto docente antifascista, la nuora: “Atto infame e di sfregio”

Un gruppetto di giovani ad Adrano (Catania) ha danneggiato in più parti il busto marmoreo del professor Carmelo Salanitro, oppositore del fascismo ucciso nel lager di Mauthausen il 24 aprile del 1945, posto in un viale della Villa comunale.







Ne dà notizia la nuora del docente Maria Salanitro Scavuzzo, aggiungendo che il busto è stato colpito ripetutamente con due grosse pietre. I giovani sono poi fuggiti in seguito all’intervento del custode. Già già nel gennaio del 2007 la testa del busto era stata fortemente danneggiata. “L’atto infame e di sfregio alla nobile figura di Salanitro – dice la nuora – rappresenta un ignobile atto di chiaro stampo fascista”.