Adrano: vanno a sedare una lite e trovano un ricercato, arrestato 53enne

Gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, diretto dal Vice Questore Dott. Paolo LEONE lo scorso 27 agosto, hanno tratto in arresto un uomo di anni 53 anni in esecuzione di ordine d...

Gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, diretto dal Vice Questore Dott. Paolo LEONE lo scorso 27 agosto, hanno tratto in arresto un uomo di anni 53 anni in esecuzione di ordine di carcerazione, giacché condannato a scontare sei mesi di reclusione.

Il reato per il quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Brescia ha emesso il predetto Ordine, si riferisce ad una condanna divenuta definitiva nell’anno 2016 per il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.

L’uomo, resosi irreperibile da diversi anni, veniva identificato dagli operatori della volante durante il normale svolgimento di servizio di controllo del territorio e, nello specifico, mentre erano intenti a comporre una lite familiare.

I poliziotti, infatti, provvedevano ad identificare l’uomo che era giunto sul posto poiché parente di una delle parti in causa. A seguito di accertamenti eseguiti, emergeva che la persona identificata era appunto da ricercare.

Accompagnato negli Uffici del predetto Commissariato per gli adempimenti di rito, veniva dichiarato in stato di arresto e successivamente condotto presso la casa circondariale Piazza Lanza di Catania.