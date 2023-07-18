ADRANO. VANNO PER SEQUESTRARE UN VEICOLO, MA NON LO TROVANO: DENUNCIATA UNA PERSONA
Una persona è stata denunciata dalla Polizia di Stato per aver sottratto indebitamente all’erario un veicolo sottoposto a sequestro da parte della competente Autorità amministrativa.
Si tratta di un uomo di 24 anni, con numerosi pregiudizi di polizia a suo carico il quale era stato sanzionato da personale del Commissariato di Polizia di Adrano poiché circolava a bordo di un motociclo privo della prescritta copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
Il veicolo, così come prevede il Codice della strada, era stato sequestrato a lui affidato per custodirlo in un luogo privato a disposizione delle competenti Autorità.
Non avendo egli provveduto a pagare la sanzione amministrativa prevista, pari a euro 866, la Prefettura di Catania disponeva la confisca del veicolo ma, il personale di Polizia, recatosi sul luogo dichiarato per la custodia al momento del sequestro, accertava che il motociclo non era presente sul posto.
A quel punto, è scattata la denuncia per il giovane il quale adesso dovrà rispondere dinanzi all’Autorità Giudiziaria del delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro disposto dall’Autorità amministrativa.