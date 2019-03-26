AEREO ATTERRA IN SCOZIA INVECE CHE IN GERMANIA: "CI SCUSIAMO PER L'ERRORE"

Un volo della British Airways destinato a Dusseldorf in Germania è atterrato a Edimburgo perché il piano di volo consegnato al pilota era quello sbagliato. I passeggeri si sono accorti dell'errore qua...

Un volo della British Airways destinato a Dusseldorf in Germania è atterrato a Edimburgo perché il piano di volo consegnato al pilota era quello sbagliato. I passeggeri si sono accorti dell'errore quando, una volta atterrati, hanno sentito l'annuncio: "Benvenuti a Edimburgo ".

L'aereo, come spiega la Bbc, è poi partito per la sua vera destinazione. Il volo era gestito dalla tedesca Wdl per conto della British Airways, che ora sta cercando di capire come sia potuto accadere il pasticcio. "Ci siamo scusati con i clienti per l'interruzione del loro viaggio e ora li contatteremo individualmente", ha dichiarato la compagnia britannica.

Non è ancora noto il numero di passeggeri vittime dell'errore. Il pilota non si è perso in nessun momento del viaggio, nonostante l'errata rotta verso Edimburgo, e il controllo del traffico aereo ha permesso all'aereo di volare indisturbato. Il volo era partito regolarmente da Londra.

Sophie Cooke, consulente aziendale di 24 anni, ha raccontato alla Bbc che viaggia da Londra a Dusseldorf ogni settimana per lavoro e, quando il pilota ha fatto l'annuncio che l'aereo stava per atterrare a Edimburgo, tutti hanno pensato che fosse uno scherzo. Il pilota ha chiesto ai passeggeri di alzare la mano se volevano andare a Dusseldorf e tutti hanno alzato le mani.

"Il pilota ha detto che non aveva idea di come fosse successo e che non era mai accaduto prima. L'equipaggio ha cercando subito di capire cosa era possibile fare". Sophie ha detto che l'aereo è rimasto fermo sulla pista d'atterraggio di Edimburgo per due ore e mezza prima di partire per la giusta destinazione, cioè Dusseldorf: "È diventato molto frustrante: i servizi igienici sono stati bloccati e hanno finito gli snack, era molto soffocante".