E'stato individuato e recuperato nella notte il corpo del pilota del caccia Eurofighter del 37mo Stormo precipitato ieri sera durante una esercitazione partita dalla base di Trapani Birgi. Si chiamava...

E'stato individuato e recuperato nella notte il corpo del pilota del caccia Eurofighter del 37mo Stormo precipitato ieri sera durante una esercitazione partita dalla base di Trapani Birgi.

Si chiamava Fabio Antonio Altruda, 33 anni, originario di Caserta, il pilota morto nell'impatto del suo velivolo ieri nel pomeriggio: stava rientrando alla base da una missione di addestramento quando, per motivi da accertare, prima di avviarsi all'atterraggio è precipitato al suolo.

Il ritrovamento è avvenuto nel corso delle ricerche effettuate dai Vigili del fuoco e del personale dell'aeronautica militare.

Il pilota del caccia Eurofighter del 37mo Stormo era all'interno del velivolo finito nell'alveo di un fiume.

La notizia nella notte è stata comunicata attraverso i canali istituzionali alla famiglia del giovane ufficiale. Altruda era entrato in aeronautica con il corso regolare ibis 5° dell'aeronautica di Pozzuoli nel 2097. Pilota combat ready in forza al 37stormi di Birgi dal 2021 aveva all'arrivo centinaia di ore di volo molte delle quali effettuate in operazioni fuori i confini nazionali. Cordoglio del ministro alla difesa Guido Crosetto.

Cordoglio del ministro alla difesa Guido Crosetto.

"Desidero esprimere a nome della Difesa e mio personale i sentimenti del più profondo cordoglio ai familiari del capitano pilota Fabio Antonio Altruda, tragicamente scomparso nella giornata di ieri". Sono le parole del ministro della Difesa Guido Crosetto dopo il ritrovamento del corpo del pilota dell'Eurofighter dell'Aeronautica militare italiana precipitato mentre rientrava all'aeroporto di Trapani Birgi.

"Con grande dolore ho appreso della ferale notizia. Oggi tutta la Difesa si stringe in un ideale abbraccio alla famiglia e agli affetti più cari del capitano Altruda, con la promessa che non saranno lasciati mai soli - dice in una nota - Ho espresso al generale Luca Goretti, capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare, le mie più sentite condoglianze per la grave perdita".

Nelle prossime ore sarà avviata da parte dell'Aeronautica militare un'inchiesta di sicurezza del volo.