AERONAUTICA MILITARE, ALLARME METEO: MAREGGIATE SULLE COSTE DEL NORD SICILIA E NELLO STRETTO
l Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato oggi, 8 dicembre 2024, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“. Di seguito il testo integrale.
- E PER LE SUCCESSIVE 18/24 NEVICATE DIFFUSE AL DI SOPRA DEI 700/800 METRI SU TRENTINO-ALTO ADIGE, FRIULI-VENEZIA GIULIA E VENETO, MENTRE SULLA LIGURIA LA QUOTA NEVE SARA' INTORNO AI 300/400 METRI;
- E PER LE SUCCESSIVE 36 ORE NEVICATE DIFFUSE AL DI SOPRA DEI 500 METRI, LOCALMENTE A QUOTA DI PIANURA SULL'EMILIA-ROMAGNA CON QUOTA NEVE CHE NELLA GIORNATA DI DOMANI LUNEDI' 9 DICEMBRE TENDERA' A SALIRE FINO AD 800 METRI;
- E PER LE SUCCESSIVE 36 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO SU CAMPANIA, BASILICATA E CALABRIA; - E PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE, VENTO FORTE DAI QUADRANTI OCCIDENTALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE SU SARDEGNA, LAZIO, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA E SICILIA, CON MAREGGIATE ANCHE INTENSE LUNGO LE COSTE ESPOSTE IN PARTICOLARE QUELLE OCCIDENTALI SARDE E LUNGO LE COSTE DELLA CALABRIA E DELLA SICILIA SETTENTRIONALE;
- E PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE VENTO FORTE DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE SU FRIULI-VENEZIA GIULIA, VENETO E LIGURIA, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE AREE COSTIERE, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
- E PER LE SUCCESSIVE 18/24 STATO DEL MARE MOLTO AGITATO SU CANALE E MARE DI SARDEGNA, PARTE SETTENTRIONALE DELLO STRETTO DI SICILIA E SUL TIRRENO MERIDIONALE, CON IL MARE DI SARDEGNA TENDENTE PER 9/12 A DIVENIRE GROSSO;
PER ULTERIORI DETTAGLI NELLO SPAZIO E NEL TEMPO SI INVITA A PORRE ATTENZIONE ALLE PREVISIONI ORDINARIE (FXIY68, FXIY69, FXIY70) ED ALLE SUCCESSIVE PREVISIONI DI FENOMENI INTENSI (FXIY65).