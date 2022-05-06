AERONAUTICA MILITARE: PERSISTONO PRECIPITAZIONI INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO PER LE PROSSIME 24/30 ORE SULLA SICILIA.

Il vortice che a ridosso del weekend si è formato tra la Sardegna e il basso Tirreno si metterà lentamente in cammino verso levante nei prossimi giorni, tendendo a colmarsi molto gradualmente. Intorno...

Il vortice che a ridosso del weekend si è formato tra la Sardegna e il basso Tirreno si metterà lentamente in cammino verso levante nei prossimi giorni, tendendo a colmarsi molto gradualmente. Intorno al suo centro si svilupperà un fronte che agirà su buona parte d'Italia, mantenendo condizioni di tempo spesso instabile con nuove occasioni per rovesci ed anche qualche temporale fino alla fine della settimana. Non mancheranno pause asciutte con temporanee aperture, ma sarà un weekend caratterizzato da una spiccata variabilità con nuove occasioni per piogge anche sulle regioni settentrionali, reduci da un periodo invernale estremamente siccitoso, seppur non ancora sufficienti a colmare il deficit pluviometrico.

METEO SABATO. Instabilità diffusa fin sulle regioni meridionali con piogge e rovesci in intensificazione su Sicilia e tirreniche, anche temporaleschi. Maggior variabilità sul versante adriatico, pur con qualche pioggia nella prima parte della giornata. Venti tesi a rotazione ciclonica intorno al minimo sul basso Tirreno. Temperature stabili o in lieve calo al Sud.

ALLERTA DELL'AERONAUTICA MILITARE:

PERSISTONO PRECIPITAZIONI INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO:

-PER LE PROSSIME 24 ORE SULLA SARDEGNA;

-PER LE PROSSIME 24/30 ORE SULLA SICILIA.

ALTRESI' SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO:

-DAL TARDO POMERIGGIO/SERA DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE SULLA CALABRIA, SPECIE AREE JONICHE;

-DALLE 00 UTC DI DOMANI, SABATO 7 MAGGIO, E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE SULLA BASILICATA, SPECIE AREE JONICHE, IN RAPIDA ESTENSIONE DALLE PRIME ORE DELLA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 12/18 ORE A MOLISE E ABRUZZO.