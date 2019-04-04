AEROPORTO CATANIA COMPRA SCALO DI COMISO

L'aeroporto di Catania ha comprato lo scalo di Comiso, nel Ragusano. La Sac, società che gestisce l'internazionale 'Vincenzo Bellini', ha acquisito il 100% di Intersac, società che ha oltre il 65% di...

L'aeroporto di Catania ha comprato lo scalo di Comiso, nel Ragusano. La Sac, società che gestisce l'internazionale 'Vincenzo Bellini', ha acquisito il 100% di Intersac, società che ha oltre il 65% di Soaco, proprietaria del 'Pio La Torre'.

Lo ha reso noto il presidente della Camera di commercio del Sud Est Sicilia, Pietro Agen, a margine del convegno 'Il trasporto aereo nell'Europa delle Regioni: la rete aeroportuale della Sicilia", organizzato dal centro studi Demetra in collaborazione con la Sac.

"Ho una buona notizia- ha detto il presidente della Camera di commercio Sud-Est Sicilia - la Sac ha acquisito l'intero pacchetto azionario di Intersac. Un passo avanti per la rete aeroportuale. Un'operazione trasparente, un passo per crescere".

"Viviamo un momento di cambiamento epocale - ha aggiunto Agen - non ci facciamo colonizzare, ma stiamo soltanto facendo squadra: o cogliamo queste opportunità o siamo condannati alla marginalità.

Il collegamento tra gli scali è vitale perché la situazione è pessima".

"Questa è un'occasione - ha sostenuto Agen - e io ho avuto la fortuna di trovare una governance dell'aeroporto e soci coesi".

Nel sistema dei trasporti aerei, ha osservato Agen, "tutti vanno verso l'opzione di cessione del pacchetto di maggioranza". E la Sicilia, ha sottolineato, "non cresce senza investimenti".

Mentre, ha concluso il presidente della Camera di commercio Sud-Est Sicilia "il sistema aeroportuale del Sud-Est può diventare la Fiat dell'Isola" creando "posti di lavoro con i cantieri che saranno aperti".