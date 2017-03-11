AEROPORTO DI CATANIA: SEQUESTRATI CAPI D’ABBIGLIAMENTO CONTRAFFATTI

Nel corso dei servizi di vigilanza doganale svolti quotidianamente all'aeroporto di Fontanarossa di Catania, personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i Finanzieri del Comando Provinciale d...

Nel corso dei servizi di vigilanza doganale svolti quotidianamente all'aeroporto di Fontanarossa di Catania, personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno sottoposto a un accurato screening i passeggeri giunti su un volo proveniente da Istanbul. In tale ambito, è stato individuato un passeggero italiano, di rientro da un viaggio in Thailandia, che nel proprio bagaglio trasportava un centinaio di articoli di abbigliamento contraffatti. Tra i prodotti illeciti che il passeggero tentava di importare vi erano numerose maglie di noti club di calcio italiani e stranieri recanti, tra l’altro, la “falsificazione” dei marchi dei loro sponsor, nonché portafogli, borse e calzature sportive. La merce, di fattura tale da poter ingannare gli acquirenti sulla loro origine illecita, è stata sottoposta a sequestro e il passeggero è stato denunciato a piede libero all'Autorità Giudiziaria etnea per il reato di importazione di prodotti contraffatti.