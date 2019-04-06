AEROPORTO CATANIA, STORMO UCCELLI IMPEDISCE L'ATTERRAGGIO A TRE AEREI
A cura di Redazione
06 aprile 2019 17:48
Uno stormo di uccelli in migrazione in volo sopra l'aeroporto di Catania ha costretto tre aerei che sarebbero dovuti atterrare nello scalo internazionale 'Vincenzo Bellini' a essere 'dirottati' su Palermo.
Sono il volo proveniente da Malpensa di Rayanair delle 08:40, l'Amburgo di Euro Wings delle 08:46, e il Verona di Volotea delle 09:02.
Sono atterrati un'ora dopo. I passeggeri hanno raggiunto Catania a bordo di autobus messi a disposizione dalle compagnie aeree.