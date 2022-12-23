AEROPORTO DI CATANIA: INAUGURATO PRESEPE DI CALTAGIRONE ALL'INTERNO DI UNA STORICA FIAT 500

Da ieri nella sala partenze dell'aerporto di Catania è in mostra un pregiato presepe dedicato a Giovanni Paolo II ed allestito all'interno di una Fiat 500 d'epoca.L'opera, ideata da Salvatore Marcinn...

Da ieri nella sala partenze dell'aerporto di Catania è in mostra un pregiato presepe dedicato a Giovanni Paolo II ed allestito all'interno di una Fiat 500 d'epoca.

L'opera, ideata da Salvatore Marcinnò e realizzata da Giacomo Buscemi e Vincenzo Velardita, è stata inaugurata stamani e resterà esposta per tutte le festività.

Alla cerimonia erano presenti, tra l'Ad della Sac Nico Torrisi, il sindaco di Caltagirone Fabio Roccuzzo e Velardita, che ha realizzato le figure tipiche della tradizione ceramista del Calatino.

"È una bellissima opera che ospitiamo con grande piacere.

Caltagirone - ha commentato Torrisi - ha sempre arricchito la Sicilia con le sue ceramiche e con i suoi prodotti locali molto attrattivi e questa iniziativa fa sì che i passeggeri in arrivo possano ammirare la misura artistica di una città ricca, bella e affascinante. È un invito a visitare le bellezze della Sicilia di cui Caltagirone è una delle espressioni e siamo certi che i passeggeri e i turisti apprezzeranno questa magnifica opera".

"Un'occasione straordinaria per cui ringraziamo vivamente la Sac e l'amministratore delegato Nico Torrisi. Esporre questo magnifico presepe in aeroporto - ha detto Roccuzzo - consente a Caltagirone di attestarsi sempre di più come una città che guarda alla sua promozione turistica e storica. Siamo di fronte a un gioiello della tradizione presepistica realizzato all'interno di in un elemento identitario per le famiglie italiane, una Fiat 500. Un'opera di straordinaria fattura e un'occasione di rilancio della nostra città e di richiamo".

(ANSA).