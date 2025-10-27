Aeroporto di Catania, maxi simulazione di emergenza questa notte: coinvolti Vigili del Fuoco e forze dell’ordine

Nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 ottobre, a partire dalle ore 00.30, si terrà presso lo scalo aeroportuale un’importante esercitazione del Piano di Emergenza Aeroportuale (PEA), come previsto da...

L’attività simulata ha l’obiettivo di testare la capacità di risposta e coordinamento dell’intero sistema aeroportuale in caso di emergenza. All’esercitazione prenderanno parte numerosi enti e forze dell’ordine: Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), personale del gestore aeroportuale, prestatori di servizi di assistenza a terra, Ente Nazionale Assistenza al Volo (ENAV), Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Polizia di Frontiera, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, unità Usmaf, personale del Servizio Urgenza Emergenza Sanitaria 118, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, Polizia Scientifica, rappresentanze delle Autorità Governative ed Enti Locali.

L’iniziativa coinvolgerà anche gli studenti dell’Istituto Tecnico Aeronautico Statale Arturo Ferrarin e del Politecnico del Mare - ISIS Duca degli Abruzzi, che prenderanno parte attiva alla simulazione.

In occasione dell’evento, la Società Aeroporto Catania (SAC) ha voluto ringraziare pubblicamente tutti gli enti coinvolti per la collaborazione, sottolineando in particolare il fondamentale contributo dell’ENAC e il prezioso supporto operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nell’organizzazione dell’esercitazione.