AEROPORTO DI CATANIA, RITARDI E VOLI DIROTTATI PER IL MALTEMPO
Disagi per i passeggeri in partenza e in arrivo all’aeroporto Fontanarossa di Catania. A causa del maltempo, pioggia e vento, alcuni voli hanno subito ritardi e altri sono stati dirottati su scali dif...
A cura di Redazione
24 settembre 2017 12:18
Disagi per i passeggeri in partenza e in arrivo all’aeroporto Fontanarossa di Catania. A causa del maltempo, pioggia e vento, alcuni voli hanno subito ritardi e altri sono stati dirottati su scali differenti. Dirottati su Palermo i voli: Blue Air proveniente da Bacau, Transavia da Munich, Alitalia da Roma Fiumicino, Airberlin da Berlin Tegel, Thomson da Londra Gatwick, EasyJet da Londra Luton, Thomson da Birmingham. Dirottati a Lamezia Terme i voli provenienti da: Tel Aviv (Mistral Air), Amsterdam (EasyJet).
(ansa)