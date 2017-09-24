95047

AEROPORTO DI CATANIA, RITARDI E VOLI DIROTTATI PER IL MALTEMPO

Disagi per i passeggeri in partenza e in arrivo all’aeroporto Fontanarossa di Catania. A causa del maltempo, pioggia e vento, alcuni voli hanno subito ritardi e altri sono stati dirottati su scali dif...

A cura di Redazione Redazione
24 settembre 2017 12:18
AEROPORTO DI CATANIA, RITARDI E VOLI DIROTTATI PER IL MALTEMPO -
Dintorni
Oltre 95047
Condividi

Disagi per i passeggeri in partenza e in arrivo all’aeroporto Fontanarossa di Catania. A causa del maltempo, pioggia e vento, alcuni voli hanno subito ritardi e altri sono stati dirottati su scali differenti. Dirottati su Palermo i voli: Blue Air proveniente da Bacau, Transavia da Munich, Alitalia da Roma Fiumicino, Airberlin da Berlin Tegel, Thomson da Londra Gatwick, EasyJet da Londra Luton, Thomson da Birmingham. Dirottati a Lamezia Terme i voli provenienti da: Tel Aviv (Mistral Air), Amsterdam (EasyJet).

(ansa)

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047