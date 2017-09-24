AEROPORTO DI CATANIA, RITARDI E VOLI DIROTTATI PER IL MALTEMPO

Disagi per i passeggeri in partenza e in arrivo all’aeroporto Fontanarossa di Catania. A causa del maltempo, pioggia e vento, alcuni voli hanno subito ritardi e altri sono stati dirottati su scali dif...

A cura di Redazione 24 settembre 2017 12:18

Condividi