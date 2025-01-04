Aeroporto di Catania, Vigili del Fuoco intervengono per incidente a un piccolo aeromobile, nessun ferito

Questa mattina, intorno alle 11:00, è pervenuta una chiamata di soccorso alla Sala Operativa del distaccamento aeroportuale dei Vigili del Fuoco di Catania.L’intervento si è reso necessario a causa di...

L’intervento si è reso necessario a causa di un incidente che ha coinvolto un piccolo aeromobile Cessna dell’aero-club, pilotato da un giovane. Dopo l’atterraggio, mentre l’aereo percorreva la bretella per lasciare la pista, la ruota anteriore si è spezzata, causando anche una perdita di carburante.

L’aeroporto è stato chiuso per circa 30 minuti per consentire la messa in sicurezza del velivolo e l’area è stata prontamente ripristinata.

Fortunatamente, il pilota non ha riportato alcuna conseguenza.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai Vigili del Fuoco e al funzionario di guardia, anche gli enti aeroportuali, un’ambulanza, i Carabinieri e la Polizia.