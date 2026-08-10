Afa e caldo estremo a Catania: oggi allerta rossa, dopo Ferragosto possibile calo delle temperature

Caldo e afa a Catania, oggi 10 agosto allerta rossa: disagio elevato e fino a 38 gradi percepiti

Ancora caldo intenso e afa a Catania e provincia. Per la giornata di oggi, lunedì 10 agosto, il bollettino segnala per Catania il Livello 3, contrassegnato dal colore rosso, con condizioni di caldo che possono rappresentare un rischio soprattutto per le persone più fragili.

Secondo i dati riportati nel bollettino, a Catania sono previsti circa 27 gradi alle 8 del mattino e 34 gradi alle 14, mentre la temperatura massima percepita potrebbe raggiungere i 38 gradi.

Disagio elevato sulla Piana di Catania

Anche l’indice THOM, utilizzato per valutare il disagio fisiologico provocato dalla combinazione di temperatura e umidità, indica per oggi una situazione di disagio elevato.

Il caldo sarà generalmente afoso lungo le coste, mentre nell’entroterra il disagio resterà elevato e potrà diventare localmente molto elevato sulla Piana di Catania. Condizioni più sopportabili sono previste soltanto salendo verso le aree collinari.

Nelle ore centrali della giornata viene raccomandata particolare prudenza per anziani, bambini piccoli e persone con patologie croniche, che dovrebbero evitare l’esposizione diretta al sole e limitare gli spostamenti non necessari. Importante anche mantenersi idratati e preferire, quando possibile, ambienti freschi e ventilati.

Caldo ancora per diversi giorni, poi possibile calo

La fase di caldo afoso dovrebbe accompagnarci ancora nei prossimi giorni. Qualche segnale di una lenta e progressiva diminuzione delle temperature viene intravisto dopo Ferragosto, con un possibile calo più evidente durante la terza decade di agosto.

Si tratta però, al momento, soltanto di una tendenza a medio-lungo termine, che dovrà essere confermata dai prossimi aggiornamenti dei modelli meteorologici. Per ora, dunque, l’estate siciliana continua a mostrare il suo volto più caldo.