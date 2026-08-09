Paternò, degrado in Corso Sicilia: "Ratti fino ai balconi", la denuncia dei residenti

Paternò, degrado in Corso Sicilia: residenti denunciano rifiuti e ratti vicino alle abitazioni

Una situazione di degrado che, secondo i residenti, si protrae ormai da tempo e che continua a destare forte preoccupazione. La segnalazione arriva da Corso Sicilia, a Paternò, dove alcuni cittadini denunciano le condizioni di un terreno privo di recinzione e di un immobile in stato di abbandono.

Le fotografie inviate alla redazione mostrano un'area interessata dalla presenza di rifiuti, materiale di risulta, sterpaglie e vegetazione secca. Un contesto che, secondo chi vive nella zona, favorirebbe anche la proliferazione dei roditori.

La preoccupazione maggiore riguarda proprio la presenza di ratti. I residenti raccontano che gli animali sarebbero stati avvistati più volte e che, in alcuni casi, arriverebbero persino a raggiungere i balconi delle abitazioni vicine.

«Non ne possiamo più con tutta questa spazzatura. I ratti ci stanno salendo nel balcone», racconta uno dei cittadini che ha deciso di rivolgersi alla nostra redazione.

Secondo quanto riferito, sarebbero stati effettuati anche diversi tentativi di contattare gli uffici comunali competenti per segnalare il problema, senza però riuscire a individuare l'ente incaricato di intervenire.

I residenti chiedono quindi un sopralluogo e un intervento urgente per la pulizia dell'area, la rimozione dei rifiuti e, qualora necessario, l'avvio di un piano di derattizzazione, evidenziando i possibili rischi per l'igiene pubblica e per la sicurezza di bambini e animali domestici.

La redazione resta a disposizione per ospitare eventuali precisazioni o repliche da parte del Comune di Paternò o dei proprietari dell'area interessata.