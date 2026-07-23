🥵 Afa soffocante a Paternò: questa sera umidità fino all'80%. Nel weekend una tregua, ma il caldo tornerà

Serata molto umida sul territorio etneo, con una sensazione di caldo accentuata. Da venerdì arriveranno correnti più fresche, ma da domenica è attesa una nuova risalita delle temperature.

L'afa torna a farsi sentire su Paternò e in gran parte della provincia di Catania. Le mappe meteorologiche indicano infatti per la serata di oggi valori di umidità relativa intorno al 79-80%, con punte superiori all'82-83% lungo la fascia ionica.

Si tratta di condizioni che, unite alle temperature ancora elevate, rendono il caldo molto più difficile da sopportare. L'elevata umidità rallenta infatti l'evaporazione del sudore, facendo aumentare la temperatura percepita e la sensazione di afa, soprattutto nelle ore serali e notturne.

Arriva una breve tregua

Nel corso del prossimo fine settimana l'afflusso di correnti più fresche dai quadranti nord-occidentali favorirà una generale diminuzione delle temperature su gran parte della Sicilia. Si tratterà però di un miglioramento temporaneo.

A partire da domenica 26 luglio, infatti, la progressiva rimonta dell'anticiclone subtropicale porterà un nuovo aumento delle temperature, riportando condizioni più calde sull'Isola.

Le previsioni

Venerdì 24 luglio

Cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della Sicilia.

Possibili rovesci o temporali nelle ore centrali sul Messinese.

Temperature in diminuzione, con massime generalmente più contenute e punte di 36-37°C solo nelle aree centro-meridionali.

Venti moderati da nord-ovest, con locali raffiche fino a burrasca.

Mari da poco mossi a mossi, localmente molto mosso lo Stretto di Sicilia.

Sabato 25 luglio

Cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso.

Qualche banco di nubi basse tra la notte e il primo mattino sui settori orientali.

Temperature in graduale aumento.

Venti deboli o moderati a regime di brezza.

Mari poco mossi o mossi.

Domenica 26 luglio

Cielo leggermente velato per l'intera giornata.

Temperature in sensibile aumento per effetto del ritorno dell'anticiclone.

Venti deboli o moderati.

Tirreno poco mosso, mossi o molto mossi gli altri bacini.

Conclusione

Per questa sera il consiglio resta quello di limitare gli sforzi nelle ore più calde, bere molta acqua e mantenere gli ambienti ben ventilati. La breve pausa dal caldo tra venerdì e sabato potrebbe offrire un po' di sollievo, ma da domenica l'estate tornerà a mostrare il suo volto più intenso.