Affiliato degli Assinnata in carcere per 416 bis

95047.it I carabinieri della stazione di Paternò hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Catania nei confronti del 47enne Giuseppe Amantea. L'uomo, ritenuto affiliato al clan Assinnata di Paternò, già condannato per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso commesso fino al maggio del 2006 tra Catania, Paternò e Bronte, deve espiare ancora espiare la pena residua di anni 5 mesi 11 e giorni 29 di reclusione.
L'arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Catania Bicocca.