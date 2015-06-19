Affiliato degli Assinnata in carcere per 416 bis

Ordine di carcerazione eseguito dai carabinieri

AMANTEA Giuseppe 30091968 L'uomo, ritenuto affiliato al clan Assinnata di Paternò, già condannato per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso commesso fino al maggio del 2006 tra Catania, Paternò e Bronte, deve espiare ancora espiare la pena residua di anni 5 mesi 11 e giorni 29 di reclusione.

L'arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Catania Bicocca.