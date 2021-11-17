AFFITTA UNA CASA VACANZA MAI ESISTITA, DENUNCIATO 50ENNE DI ADRANO

Questo è ciò che è accaduto tra Battipaglia e Adrano, ove personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza, diretto dal Vice Questore Paolo Leone, ha proceduto denunciando, un uomo di 50 anni per tru...

A cura di Redazione 17 novembre 2021 12:35

Condividi