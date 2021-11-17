AFFITTA UNA CASA VACANZA MAI ESISTITA, DENUNCIATO 50ENNE DI ADRANO
Questo è ciò che è accaduto tra Battipaglia e Adrano, ove personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza, diretto dal Vice Questore Paolo Leone, ha proceduto denunciando, un uomo di 50 anni per truffa.
Il fatto è avvenuto l’estate appena trascorsa, quando un ignaro giovane di Battipaglia decideva di prenotare le sue vacanze presso un B&B sito a Tropea.
Durante le prime fasi di prenotazione, la vittima, riceveva indicazioni sul pagamento da effettuare a mezzo ricarica di una carta prepagata postepay intestata a un uomo residente ad Adrano.
Dopo varie peripezie e diversi pagamenti effettuati e mai rimborsati, la vittima realizzava di essere stato raggirato e che la casa vacanze tanto desiderata, non era altro una ben orchestrata truffa finalizzata a frodare i turisti, per cui decideva di rivolgersi con fiducia alle Forze dell’Ordine.
La costante collaborazione tra diversi Uffici siti in regioni diverse, ha condotto alla rapida identificazione del truffatore e al suo successivo deferimento all’autorità giudiziaria.