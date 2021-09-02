AFGHANISTAN: SIGONELLA, CONTINUA PONTE AEREO CON STATI UNITI

Tendoni per la preghiera, ma anche per le visite mediche e per socializzare. Ma anche il prato dove i bambini possono correre, inseguendo l'immancabile pallone, assieme a un soldato americano.E' la ba...

Tendoni per la preghiera, ma anche per le visite mediche e per socializzare. Ma anche il prato dove i bambini possono correre, inseguendo l'immancabile pallone, assieme a un soldato americano.

E' la base Nas Sigonella che accoglie le persone arrivate dall'Afghanistan, facendo prima scalo in Qatar, pronte ad andare negli Usa, sognando l'America.

Ne sono arrivati 4 mila e ancora ne arriveranno in Sicilia, dove un accordo tra Italia e Stati Uniti prevede che non rimangano più di 14 giorni. Tra loro anche due minorenni non accompagnati, di 14 e 16 anni: c'è una lista prioritaria per loro che una volta arrivati negli Usa saranno presi in carico dai dipartimenti del settore.

Tutte le persone arrivate sono state sottoposte al test anti Covid, ci sono stati dei casi positivi che sono stati subito isolati e trattati secondo quanto prevede la legge italiana.

"E' una grande operazione che necessità di un grande apparato che sta funzionando benissimo - commenta Howard Lee Rivera, comandante dell'aeroporto dell'aeronautica militare italiana di Sigonella - noi abbiamo la struttura logistica adeguata perché la basa è idonea ad accogliere un numero così alto di persone".

"Vorremmo non farli partire - afferma il contrammiraglio Scott Gray, comandante per la Marina Usa Regione Europa e Africa e Centrale - questa operazione è stata una grande esperienza emotivamente molto bella. Vedere la felicità negli occhi dei bambini ci gratifica molto".

"Non potrei essere più orgoglioso dei miei uomini - dice il capitano di Vascello Kevin Pickard, comandante della Nas Sigonella - è stato un importante sforzo di solidarietà non solo dei militari, ma anche da parte delle famiglie e di associazioni e civili che ci hanno donato aiuti necessari per loro.

Ci sono stati dei bambini arrivati con vestiti laceri, senza scarpe e in condizioni igieniche precarie: avevano bisogno di ogni cosa utile alla sopravvivenza".