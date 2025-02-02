AGATA TICKET PIÙ: IL BIGLIETTO SCONTO PER MUOVERSI FACILE DURANTE I FESTEGGIAMENTI DI SANT'AGATA

Anche quest'anno, la Ferrovia Circumetnea (FCE) si prepara a rispondere alle straordinarie esigenze di mobilità che il territorio esprime durante i giorni dei festeggiamenti per Sant'Agata, la celebra...

Anche quest'anno, la Ferrovia Circumetnea (FCE) si prepara a rispondere alle straordinarie esigenze di mobilità che il territorio esprime durante i giorni dei festeggiamenti per Sant'Agata, la celebrazione religiosa più importante della città di Catania. In occasione delle festività agatine, la Metropolitana di Catania giocherà un ruolo fondamentale nel garantire un servizio di mobilità sostenibile, con un'offerta potenziata, orari speciali e una novità che renderà ancora più facile e conveniente spostarsi in città.

Servizi Potenziati e Agata Ticket Più

La FCE ha previsto potenziamenti significativi dei servizi durante tutte le giornate dedicate ai festeggiamenti di Sant'Agata, offrendo orari speciali per facilitare il trasporto dei tanti visitatori che si sposteranno verso i luoghi di culto e le principali attrazioni. Un’importante novità è rappresentata dall’introduzione di Agata Ticket Più, uno speciale carnet di biglietti a tariffa scontata, pensato esclusivamente per i giorni della festa.

Cos'è Agata Ticket Più?

Agata Ticket Più consente di acquistare 20 corse della Metropolitana, che possono essere condivise tra le persone che viaggiano insieme. Ogni volta che una persona desidera utilizzare il biglietto, basterà validarlo una sola volta. Questo offre una grande flessibilità, poiché il ticket può essere usato dalla stessa persona per effettuare 20 corse o da due persone per 10 corse ciascuna, e così via.

Inoltre, Agata Ticket Più non è nominativo, il che lo rende perfetto per essere ceduto liberamente tra amici o familiari. Il costo del carnet è di soli € 5,00 e sarà valido nei giorni 1-6 febbraio 2025, coprendo tutte le giornate delle festività agatine. Agata Ticket Più può essere acquistato tramite l’app FCE Catania (nella sezione TITOLI URBANI) oppure in versione cartacea presso le emettitrici automatiche nelle stazioni della Metro o la biglietteria della stazione Catania Borgo.

Le Nuove Stazioni: FONTANA e MONTE PO

Un’altra grande novità per questa edizione della festa di Sant’Agata è l’introduzione delle due nuove stazioni della linea Metropolitana: Fontana e Monte Po. Queste stazioni ampliano ulteriormente il raggio di copertura della Metro, rendendo più accessibile il servizio a una porzione ancora più ampia della popolazione e permettendo a molti più cittadini di utilizzare la Metropolitana per raggiungere i principali luoghi di culto e di festa.

Orari Speciali della Metropolitana Durante le Festività Agatine

La Metropolitana di Catania seguirà un orario speciale durante i giorni dei festeggiamenti:

Domenica 2 febbraio : dalle 8:30 alle 22:30

: dalle 8:30 alle 22:30 Lunedì 3 febbraio : dalle 6:40 alle 2:00

: dalle 6:40 alle 2:00 Martedì 4 febbraio : dalle 6:40 alle 2:00

: dalle 6:40 alle 2:00 Mercoledì 5 febbraio : dalle 6:40 alle 2:00

: dalle 6:40 alle 2:00 Giovedì 6 febbraio: dalle 6:40 alle 22:30

Questi orari garantiranno la possibilità di utilizzare la Metro a qualsiasi ora della giornata, con l’obiettivo di rendere più fluido e comodo il trasporto durante uno degli eventi religiosi e culturali più importanti di Catania.

Informazioni per i Viaggiatori

Per ogni informazione aggiuntiva, i viaggiatori possono contattare il numero 095 54 12 50.

Con queste nuove misure, la Ferrovia Circumetnea conferma ancora una volta il suo impegno per una mobilità più sostenibile, efficiente e accessibile a tutti durante le festività agatine, contribuendo così al successo dei festeggiamenti in onore di Sant'Agata.