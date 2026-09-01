AGGIORNAMENTO – A19, incidente tra Gerbini e Motta: 3 auto coinvolte, 4 feriti e un codice rosso

Il sinistro al km 179, in territorio di Belpasso. Una delle vetture si è ribaltata. Tre ambulanze sul posto, insieme a Vigili del Fuoco e Polizia Stradale.

ono emersi nuovi dettagli sull’incidente avvenuto questa mattina, martedì 1 settembre, lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, nel tratto compreso tra gli svincoli di Gerbini e Motta Sant’Anastasia.

Il sinistro si è verificato all’altezza del chilometro 179, in un tratto ricadente nel territorio del Comune di Belpasso, nella zona interessata dallo scambio di carreggiata e dal doppio senso di circolazione.

Secondo le informazioni raccolte, sono state tre le auto coinvolte nell’incidente. Una delle vetture si sarebbe anche ribaltata a seguito dell’impatto.

Sono state quattro le persone trasportate in ospedale dal personale sanitario del 118. Una è stata trasferita in codice rosso all’ospedale San Marco di Catania con un trauma cranico. Un secondo paziente è stato accompagnato, in codice verde, sempre al San Marco, mentre altre due persone in codice verde sono state trasportate all’ospedale di Paternò.

Sul posto erano intervenute tre ambulanze del 118, provenienti da Paternò, Catena Nuova e Giumarra, oltre ai Vigili del Fuoco e agli agenti della Polizia Stradale.

L’incidente aveva provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione, con blocchi e forti rallentamenti nel tratto interessato. Gli agenti della Polizia Stradale hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro.