🔴 Aggiornamento – Auto si ribalta in un terreno privato: morto un uomo di 67 anni, ex ispettore della Polizia Locale

La vittima è un 67enne: l’auto si è ribaltata in una proprietà privata

Un uomo di 67 anni ha perso la vita in seguito a un drammatico incidente autonomo avvenuto a Santa Maria La Scala, frazione del comune di Acireale.

La vittima è Francesco Patamia, ex ispettore della Polizia Locale di Acireale.

Secondo le prime informazioni, ancora in fase di accertamento, il 67enne si trovava alla guida della propria auto all’interno di un terreno privato quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo del mezzo. L’auto si sarebbe ribaltata lungo il viale della proprietà, sfondando anche un parapetto durante la caduta e terminando la propria corsa tra alberi e vegetazione.

L’impatto sarebbe stato violentissimo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Immediato anche l’arrivo delle forze dell’ordine e dei soccorritori. Presenti la Polizia Locale, i Carabinieri, la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Acireale, impegnati nelle operazioni di soccorso, nella messa in sicurezza dell’area e nei rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La notizia ha rapidamente scosso la comunità locale.

L’amministrazione comunale di Acireale ha espresso profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Francesco Patamia, figura molto conosciuta in città per il servizio svolto nel Corpo di Polizia Locale.

Il sindaco Roberto Barbagallo, gli assessori, il presidente del Consiglio comunale Michele Greco, i consiglieri comunali e tutto il personale del Comune si sono stretti attorno ai familiari in questo momento di grande dolore, manifestando vicinanza e partecipazione per la grave perdita.

Un sentimento di profonda commozione attraversa l’intera comunità acese per la scomparsa di una figura che, nel corso degli anni, ha servito con impegno e dedizione la Polizia Locale di Acireale.