AGGIORNAMENTO. Belpasso sotto choc: morto un 16enne e un 81enne di Ragalna nello scontro auto-moto

BELPASSO – Una tragedia ha scosso la città nella tarda mattinata di oggi, sabato 13 settembre. Intorno a mezzogiorno, in via Calatafimi, si è verificato un violento scontro tra una Fiat Panda bianca e una moto.

A perdere la vita sono stati il giovane motociclista Stefano Spitaleri, appena 16 anni, e l’automobilista Nino Borzi, 81 anni, originario di Ragalna. Nonostante l’intervento immediato dei soccorritori, per entrambi non c’è stato nulla da fare.

Gravissime invece le condizioni della donna che viaggiava come passeggera sulla Panda, [nome e cognome da accertare], trasportata d’urgenza in ospedale con un severo trauma cranico.

I sanitari del 118, supportati anche dall’elisoccorso atterrato all’elipista comunale, hanno lavorato a lungo in una scena definita “impressionante” per la devastazione dei mezzi e le condizioni delle vittime.

Sul posto Carabinieri e Polizia Municipale hanno effettuato i rilievi e garantito la viabilità, interrotta per alcune ore. Momenti di forte tensione si sono registrati quando i familiari delle vittime sono arrivati sul luogo dell’incidente: dolore e disperazione difficili da contenere.

La notizia ha immediatamente fatto il giro della città e dei social: decine di messaggi di cordoglio e vicinanza alle famiglie hanno riempito bacheche e gruppi locali, segno di una comunità profondamente colpita da questa ennesima tragedia della strada.

«Sono profondamente addolorato e sconvolto per la tragica notizia che ha colpito la nostra comunità – ha scritto sul proprio profilo Facebook il sindaco di Belpasso Carlo Caputo – In questo momento di immensa sofferenza, a nome mio e dell’intera città, esprimo le più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime. Tutta la comunità si stringe intorno a loro in questo momento così difficile. Non ci sono parole per descrivere la tristezza che proviamo».

Anche il Comune di Ragalna, con Sindaco, Giunta e Consiglio comunale, ha espresso il proprio dolore:

«Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale di Ragalna esprimono profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Stefano Spitaleri, appena 16enne, e del nostro concittadino Nino Borzi, vittime del terribile incidente avvenuto oggi a Belpasso. In questo momento di grande dolore ci stringiamo alle famiglie colpite da una perdita così improvvisa e inaccettabile, condividendone la sofferenza. La nostra comunità è scossa e unita nel ricordo delle vittime».