🔴🔴 AGGIORNAMENTO. Belpasso, violento scontro tra due auto: tra i feriti anche alcuni bambini

BELPASSO – Si aggravano i dettagli sul grave incidente stradale avvenuto nella tarda serata di oggi in via Papa Giovanni Paolo II, nella parte alta della Circonvallazione di Belpasso.

Secondo le informazioni raccolte sul posto, nello scontro sarebbero rimaste coinvolte una BMW e una Lancia Ypsilon. L'impatto è stato particolarmente violento e ha richiesto l'intervento di due ambulanze del 118, dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri della Compagnia di Paternò, che stanno effettuando i rilievi del caso.

Tra i feriti vi sarebbero anche alcuni bambini, anche se al momento non è stato ancora reso noto il numero esatto delle persone coinvolte né la gravità delle loro condizioni.

Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell'area, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, con inevitabili disagi alla circolazione nella zona.

Le cause dell'incidente sono attualmente in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine.