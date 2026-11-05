AGGIORNAMENTO – Biancavilla, Alfredo Pelleriti ritrovato a Catania: è in ospedale

21enne è stato ritrovato questa mattina a Catania. Trasferito in ospedale per accertamenti.

BIANCAVILLA (CT) – È stato ritrovato Alfredo Pelleriti, il giovane di 21 anni scomparso da Biancavilla nella tarda mattinata di mercoledì 4 novembre. Dopo una notte di apprensione e ricerche incessanti, questa mattina, giovedì 5 novembre, è arrivata la notizia tanto attesa.

Il ragazzo è stato ritrovato a Catania e, secondo quanto comunicato dal sindaco di Biancavilla, Antonio Bonanno, viene trasferito in ospedale per essere sottoposto agli accertamenti e ai controlli sanitari necessari.

Le ricerche erano proseguite per tutta la notte, con l'impegno dei Carabinieri, della Protezione Civile e delle altre autorità coinvolte.

Il primo cittadino ha espresso grande soddisfazione per il ritrovamento, ringraziando i Carabinieri, il comandante della Stazione Di Giovanni, la Protezione Civile, la Prefettura e tutti coloro che hanno collaborato alle operazioni.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche ai numerosi cittadini che hanno raccolto l'appello, contribuendo a mantenere alta l'attenzione sulla scomparsa.

La vicenda aveva suscitato forte preoccupazione a Biancavilla, tanto da arrivare anche alla trasmissione Rai “Chi l'ha visto?”, che mercoledì sera aveva rilanciato l'appello per ritrovare il giovane.

Dopo ore di angoscia, la notizia del ritrovamento mette fine alle ricerche e porta sollievo alla comunità di Biancavilla.