AGGIORNAMENTO CASI COVID NEL COMPRENSORIO

La situazione secondo gli ultimi comunicati dei rispettivi Sindaci:PATERNO':I positivi aggiornati dal Sindaco alla data di oggi, sono attualmente 106 i contagiati di cui 11 ospedalizzati.RAGALNAN. 5 s...

La situazione secondo gli ultimi comunicati dei rispettivi Sindaci:

PATERNO':

I positivi aggiornati dal Sindaco alla data di oggi, sono attualmente 106 i contagiati di cui 11 ospedalizzati.

RAGALNA

N. 5 soggetti positivi al Covid di cui 2 ospedalizzati e tre in isolamento domiciliare, inoltre si registrano altri 20 casi di soggetti in isolamento domiciliare

SANTA MARIA DI LICODIA

Dieci sono i casi di positività al covid-19 che riguardano i cittadini a Santa Maria di Licodia e 49 sono le persone in isolamento fiduciario

BELPASSO

Sono ben 12 i contagi in più rispetto a ieri e nessun guarito al momento, mentre il numero degli ospedalizzati è leggermente salito.

Questi, dunque, i dati aggiornati: dal 3 agosto sono 118 in totale i casi positivi registrati a Belpasso, 101 i casi attivi, 14 i guariti, 3 i deceduti. Tra i casi attivi 9 gli ospedalizzati.

BIANCAVILLA

I dati complessivi di oggi - 26 ottobre 2020 - diramati dal Comune relativi alla città di Biancavilla, parlano di:

- 40 persone risultate positive al Covid 19

- 6 si trovano ricoverate in ospedale.

- 55 le persone che, entrate in contatto con soggetti risultati positivi, si trovano in quarantena.

ADRANO

Ad Adrano i soggetti positivi da Covid sono 39 di cui 10 in ospedale. Allo stato attuale sono 101 i soggetti in isolamento.

MISTERBIANCO

Nel territorio comunale di Misterbianco, i soggetti attualmente positivi sono complessivamente n.137 (centotrentasette), di cui n.16 ricoverati in ospedale e n.121 a domicilio.

Ammontano a n.244 (duecentoquarantaquattro) i soggetti, attualmente non positivi, sottoposti ad isolamento domiciliare non scaduto.