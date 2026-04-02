🔴 AGGIORNAMENTO – Catania, accoltella la compagna (51 anni): lei è grave, lui ricercato

CATANIA – Si aggravano le condizioni della donna accoltellata nella serata di oggi, 2 aprile 2026, in via Villa Glori, nel quartiere Picanello.

La vittima, una 51enne, è stata trasportata d’urgenza in ospedale in codice rosso e si troverebbe attualmente in gravi condizioni, sotto stretta osservazione dei medici.

Secondo quanto emerge dalle prime informazioni, ancora in fase di verifica, l’aggressore sarebbe il compagno della donna. L’uomo sarebbe arrivato sul posto a bordo di uno scooter e, dopo averla colpita, avrebbe abbandonato il mezzo sull’asfalto per poi fuggire a piedi.

Immediato l’intervento dei soccorsi: il personale del 118 ha prestato le prime cure sul posto prima del trasferimento in ospedale.

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e rintracciare l’uomo, attualmente ricercato.

La posizione dell’indagato è al vaglio degli inquirenti e, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, ogni responsabilità dovrà essere accertata nelle sedi competenti.

👉 Si tratta di un aggiornamento del grave episodio avvenuto poco fa nello stesso quartiere.

🟥 Notizia in aggiornamento