🔴 AGGIORNAMENTO – Catania, accoltella l’ex moglie e fugge: donna operata, è grave. Caccia all’uomo

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È durata circa 14 ore la fuga di Giovanni Platania, il 56enne accusato di aver accoltellato l’ex moglie nella giornata di ieri in via Villa Glori. L’uomo è stato rintracciato dai carabinieri nel quartiere Picanello, a poche decine di metri dal luogo dell’aggressione.

Dopo il fermo, è stato condotto in caserma a piazza Verga, dove nelle prossime ore sarà ascoltato dal procuratore aggiunto Liliana Todaro, che coordina le indagini sul grave episodio.

Al termine degli accertamenti e delle procedure di rito, per l’uomo scatterà il fermo ufficiale e il successivo trasferimento in carcere.

CATANIA – Emergono nuovi e drammatici dettagli sul grave fatto di cronaca avvenuto ieri sera, 2 aprile 2026, in via Villa Glori, nel quartiere Picanello.

La donna, 51 anni, è stata accoltellata più volte ed è arrivata in codice rosso in ospedale, in condizioni molto gravi. Nella notte è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

Secondo quanto ricostruito, si tratterebbe di un tentato femminicidio. L’aggressore, un 56enne, sarebbe l’ex marito della vittima ed è ancora in fuga.

L’uomo, che avrebbe diversi precedenti per reati contro il patrimonio, è attivamente ricercato dalle forze dell’ordine. Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte, con controlli su familiari, amici e conoscenti.

Alla base dell’aggressione ci sarebbero tensioni legate alla fine della relazione: la coppia si era separata da circa un mese e l’uomo non avrebbe accettato la rottura.

Secondo le prime ricostruzioni, il 56enne avrebbe raggiunto la donna in strada, nei pressi di un’attività commerciale, colpendola con un coltello. Dopo l’aggressione avrebbe abbandonato sul posto sia lo scooter che l’arma utilizzata, per poi fuggire.

Il quadro clinico della donna resta estremamente delicato: le ferite hanno interessato più parti del corpo, tra cui torace, collo, addome e arti. Dopo il primo intervento, è stato necessario il trasferimento in un’altra struttura specializzata per ulteriori cure.

Le indagini sono coordinate dalla Procura di Catania. La posizione dell’uomo è al vaglio degli inquirenti e, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, ogni responsabilità dovrà essere accertata nelle sedi competenti.

🟥 Notizia in aggiornamento

CATANIA – Si aggravano le condizioni della donna accoltellata nella serata di oggi, 2 aprile 2026, in via Villa Glori, nel quartiere Picanello.

La vittima, una 51enne, è stata trasportata d’urgenza in ospedale in codice rosso e si troverebbe attualmente in gravi condizioni, sotto stretta osservazione dei medici.

Secondo quanto emerge dalle prime informazioni, ancora in fase di verifica, l’aggressore sarebbe il compagno della donna. L’uomo sarebbe arrivato sul posto a bordo di uno scooter e, dopo averla colpita, avrebbe abbandonato il mezzo sull’asfalto per poi fuggire a piedi.

Immediato l’intervento dei soccorsi: il personale del 118 ha prestato le prime cure sul posto prima del trasferimento in ospedale.

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e rintracciare l’uomo, attualmente ricercato.

La posizione dell’indagato è al vaglio degli inquirenti e, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, ogni responsabilità dovrà essere accertata nelle sedi competenti.

👉 Si tratta di un aggiornamento del grave episodio avvenuto poco fa nello stesso quartiere.

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