AGGIORNAMENTO: CONCLUSIONE POSITIVA PER L'INCIDENTE DI PATERNÒ, L'UOMO SI COSTITUISCE

La storia che per ore, a Paternò, ha tenuto tutti con il fiato sospeso si è conclusa positivamente.

Nel pomeriggio, l'uomo che aveva minacciato di darsi fuoco si è presentato nella caserma dei carabinieri di Paternò, spiegando i motivi del suo folle gesto. Le autorità stanno valutando se vi sono gli estremi per una denuncia a suo carico.

L'allarme era scattato intorno alle ore 08:00, quando un individuo, secondo le primissime informazioni, ha tentato un'azione pericolosa utilizzando della benzina in zona Scala Vecchia, allertando immediatamente i residenti della zona.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per mettere in sicurezza l'area e avviare le prime indagini. La situazione è apparsa subito delicata, richiedendo un intervento tempestivo per prevenire possibili conseguenze gravi.

Una vicina ci aveva riferito che l'uomo era stato visto scappare con una bottiglia di benzina in mano. Sul posto è arrivata anche un'ambulanza.

Per ore sono proseguite le ricerche dalle forze dell'ordine, che hanno perlustrato la zona nel tentativo di rintracciare l'individuo e chiarire le circostanze dell'accaduto.