AGGIORNAMENTO COVID-19 A PATERNÒ, AUMENTANO I CASI

02 novembre 2020

02 novembre 2020 14:49
AGGIORNAMENTO COVID-19 A PATERNÒ, AUMENTANO I CASI -
News
Arriva il consueto aggiornamento dei casi di Covid-19 nella città di Paternò.

In città alla data odierna si registrano 143 casi di cui 17 persone sono ospedalizzati.

IL POST UFFICIALE

Si comunica alla cittadinanza paternese che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano al momento 143 di cui 17 ospedalizzati. Il dato è in continuo aggiornamento.

Si raccomanda la massima cautela in tutti gli ambiti, anche in quelli familiari. Ed ovviamente si raccomanda di rispettare le disposizioni di sicurezza, ovvero: mascherina sempre indossata, distanziamento sociale di almeno un metro tra una persona e l'altra e lavaggio frequente delle mani.

 

 

