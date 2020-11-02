AGGIORNAMENTO COVID-19 A PATERNÒ, AUMENTANO I CASI
Arriva il consueto aggiornamento dei casi di Covid-19 nella città di Paternò.In città alla data odierna si registrano 143 casi di cui 17 persone sono ospedalizzati.IL POST UFFICIALESi comunica alla ci...
Arriva il consueto aggiornamento dei casi di Covid-19 nella città di Paternò.
In città alla data odierna si registrano 143 casi di cui 17 persone sono ospedalizzati.
IL POST UFFICIALE
Si comunica alla cittadinanza paternese che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano al momento 143 di cui 17 ospedalizzati. Il dato è in continuo aggiornamento.
Si raccomanda la massima cautela in tutti gli ambiti, anche in quelli familiari. Ed ovviamente si raccomanda di rispettare le disposizioni di sicurezza, ovvero: mascherina sempre indossata, distanziamento sociale di almeno un metro tra una persona e l'altra e lavaggio frequente delle mani.